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لبنان

في الجمعة العظيمة وعيد الفصح... كيف هي عطلة الصحافة؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 07:52
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صدر عن نقابة الصحافة، البيان الآتي: "لمناسبة يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي تعطل الصحف في هذ اليوم الواقع فيه 29 آذار 2024، كما تعطل يوم الاحد في الواحد والثلاثين من آذار 2024 ويوم الاثنين في الاول من نيسان 2024 لمناسبة عيد الفصح المجيد، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".
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