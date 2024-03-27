السنيورة استنكر مجزرة الهبارية: لمحاذرة الانزلاق الى الفخ الذي تعده اسرائيل

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أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن" استنكاره وإدانته الشديدة للجريمة المجزرة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان بحق الابرياء من الجسم الطبي في أحد مراكز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية ما ادى الى استشهاد سبعة عناصر من جهاز الفريق الطبي".وقال في بيان:" هذه الجريمة تشكل دليلاً إضافياً وقاطعاً على عدوانية العدو الإسرائيلي المستمرة، والتي تتقصد توسيع نطاق الحرب، وتعمل على استفزاز واستدراج لبنان للتورط في هذه الحرب المدمرة".و شدد على "أهمية التنبه ومحاذرة الانزلاق الى هذا الاستدراج الفخ الذي تعده اسرائيل".وتوجه الرئيس السنيورة بـ"التعزية الى عائلات الشهداء على هذا المصاب الأليم"، سائلاً "الله تعالى أن يسكنهم الفسيح من جناته".