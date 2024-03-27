"التوحيد العربي": لتقديم شكوى امام المنظمات الدولية والاقليمية لادانة العدو

استنكرت أمانة الاعلام في حزب "التوحيد العربي" في بيان، المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في حق الطاقم الطبي والإغاثي للجمعية الإسلامية الطبية في بلدة الهبارية.

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ووصف البيان المجزرة بـ"الارهابية" التي تأتي "استكمالا لسجل "إسرائيل" الحافل بالاجرام واستهداف الأبرياء في لبنان وغزة"، مضيفا :"اننا إذ ندين هذا العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مجموعة من المسعفين يقومون بواجبهم الانساني والطبي نضع هذه الجريمة النكراء بعهدة الدولة اللبنانية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم شكوى امام المنظمات الدولية والاقليمية لادانة العدو الإسرائيلي على هذه المجزرة، وتحميله كامل المسؤولية عنها".وتقدم البيان من جمعية الإسعاف اللبنانية ومن ذوي الشهداء المسعفين بخالص التعازي، مؤكدا "وقوف حزب التوحيد العربي إلى جانبهم في هذا المصاب".