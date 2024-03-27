فيصل كرامي: نؤكد الصمود في وجه آلة القتل الاسرائيلية

Advertisement

كتب رئيس تيار" الكرامة "النائب فيصل كرامي عبر منصة "اكس": "يصرّ الكيان الصهيوني يومياً ولأكثر من ستة اشهر على اظهار دمويته واجرامه وارهابه وهمجيته وارتكابه المجازر دون اي رادع في غزة وفي جنوب لبنان، وهو يرتكب فجر اليوم مجزرة جديدة في الجنوب ذهب ضحيتها كوكبة من ابناء الهبّارية".‏وأضاف :"نحن اذ نتقدم بالتعزية القلبية من ذوي شهداء ⁧‫مجزرة الهبّاريّة‬⁩، المسعفين الابطال العزّل في الجمعية الطبية الاسلامية الذين كانوا يؤدون واجبهم الانساني والوطني في الجنوب، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين، فإننا نؤكد الصمود في وجه آلة القتل الاسرائيلية، التي لا ينفع معها سوى القوة".