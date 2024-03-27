تبيع لحوماً فاسدة.... محضر ضبط بحق ملحمة في صور

سطر فريق من مفتشي مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضر ضبط بحق ملحمة في الحوش- صور بعد عثوره اثناء عملية كشفه على وجود لحوم فاسدة بداخلها.



وجرى ذلك في سياق جولة شملت الحوش في قضاء صور وبلدتي النجارية والمروانية ضمن قضاء الزهراني.

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