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لبنان

تبيع لحوماً فاسدة.... محضر ضبط بحق ملحمة في صور

Lebanon 24
27-03-2024 | 08:28
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 سطر فريق من مفتشي مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضر ضبط بحق ملحمة في الحوش- صور بعد عثوره اثناء عملية كشفه على وجود لحوم  فاسدة بداخلها.

 وجرى ذلك في سياق جولة شملت الحوش في قضاء صور وبلدتي النجارية والمروانية ضمن قضاء الزهراني.
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