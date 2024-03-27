كلاس عيّن فاديا حلال مديراً عاماً بالتكليف في وزارة الشباب والرياضة

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عين وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، فاديا حلال، رئيس مصلحة الديوان بالإنابة، مديرا عاما بالتكليف في الوزارة، وذلك بعد إحالة المدير العام السابق زيد خيامي على التقاعد في كانون الاول الفائت.ودعا الوزير كلاس رؤساء المصالح في الوزارة الى اجتماع في مكتبه شرح فيه حيثيات التعيين وضرورته في هذه المرحلة، طالباً منهم التعاون والعمل كفريق واحد.من جهة ثانية، يرعى كلّاس، وبدعوة من الوزير السابق ميشال فرعون، رئيس جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي، حفل "جائزة الفصح الكبرى" التي سيجري عليها السباق لمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف الغربية، في ميدان سباق الخيل في بيروت، من الواحدة بعد ظهر الاثنين الاول من نيسان.