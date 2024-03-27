الأبيض: هذا الخبر غير صحيح

أكد وزير الصحة فراس الأبيض أن "ما نُشر عن اختلاف آلية توزيع وزارة الصحّة للمستحقات على المستشفيات غير صحيح".

وفي حديث للـ"أم تي في"، قال الأبيض: "كان هدفنا إيصال الأموال بسرعة وتأمين التغطية الصحية".

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وتابع الأبيض قائلاً: "لدى وزارة الصحة إحتياط في السقوف المالية، وسنسمح للمستشفيات بتخطيها في حالات محدّدة وعلى نفقة الوزارة"، مؤكداً أن "أولويتنا هي مرضى السرطان وغسيل الكلى والقلب".

وأشار إلى أن "الآلية التي اعتمدناها في توزيع السقوف المالية هي أفضل الممكن لكنّها تحتاج لدراسة أعمق، ويجب أن نقوم بورش عمل في هذا الصدد والوزارة اليوم أصبحت أقدر بالوقوف إلى جانب المواطن".