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لبنان

أرقام تكشف... كيف هي وتيرة حجوزات الطيران؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 09:26
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كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود في بيان  أن "حركة الحجوزات خلال فترة الأعياد ناشطة"، مشيراً الى ان الأرقام المسجلة تظهر ان هذه الحركة هي  لمدة شهر واحد".

وتوقّع عبود "أن تسجل وتيرة الحجوزات إرتفاعاً تدريجياً منذ الآن حتى عيد الفطر"، مشيرا الى أن "مؤشر الملاءة في شركات الطيران القادمة من كل الدول إلى بيروت يبلغ حوالي 90 في المئة، وسط توقعات بإرتفاعه مع إقتراب عيد الفطر".
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ولفت الى "تراجع الحجوزات بين 10 و15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023".

وبالنسبة لسفر اللبنانيين الى الخارج خلال موسم الأعياد، لفت عبود الى أن "هذا العام يسجل تراجعاً بين 20 و25 في المئة"، مشيراً الى ان "وجهة اللبنانيين الأولى هي شرم الشيخ، ومن ثم تركيا كوجهة ثانية، اما المقتدرون مادياً فيتجهون إما الى باريس أو لندن".
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