السفارة الايرانية: استهداف المركز الطبي في الهبارية جزء من سياسة العدو العدوانية

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كتبت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان عبر منصة "إكس": "استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي مركز الجمعية الطبية الإسلامية في ‎الهبارية يعكس سياسة الإرهاب التي يمارسها هذا الكيان بحق الشعب اللبناني، ويأتي في سياق استهدافاته المتكررة والمتعمدة للمنشآت الصحية والإغاثية في جنوب ‎لبنان وقطاع ‎غزة، كجزء من سياسته العدوانية والوحشية".وختمت: "ندعو بالرحمة للشهداء الذين ارتقوا في هذا الهجوم الغاشم، ونعزي عائلاتهم".