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لبنان

صيدا... أعمال صيانة وتشجير وسطية شارع حسام الحريري

Lebanon 24
27-03-2024 | 09:45
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 تواصل بلدية صيدا الإشراف على حملة تشجير وصيانة الوسطيات في شوارع المدينة بدعم من Medcities ( رابطة للمدن، يقع مقرها الرئيسي في برشلونة، مكرسة للتنمية الحضرية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ) ، ضمن إتفاقية مشتركة نتيجة لمشروع استراتيجية البنية التحتية الخضراء NATUREMED، الذي أقيم في عام 2022 بين MedCities وبلدية برشلونة وثلاث بلديات في دول عربية من بينها بلدية صيدا. وفي هذا الإطار، باشرت الشركة المتعهدة بتنفيذ الأعمال في صيانة وزيادة تشجير وسطية شارع حسام الدين الحريري (من تقاطع ايليا وحتى دوار القناية) .
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ويتضمن المشروع أيضا إزالة الفواصل الحجرية القديمة واستبدالها بأخرى جديدة بطول 400 متر ورفعها عن مستوى الطريق للحفاظ على الأشجار والتربة ومنع تسلق السيارات، بالإضافة إلى وضع بورديرات حجرية على جوانب الوسطية .
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