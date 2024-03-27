عبدالله: "دعسة ناقصة"

كتب النائب بلال عبد الله عبر منصة "اكس": "بين تصاريح مستجدة شهدناها اليوم حول السقف المالي للمستشفيات لعلاج المرضى على نفقة وزارة الصحة، وبين حماس لجنة "المتن والموازنة"، لمناقشة مسألة من اختصاص لجان أخرى، سنشهد وفي وقت دقيق بابا للمنافسة الفئوية بكل تجلياتها، حول من يستفيد اكثر من اموال وزارة الصحة.... دعسة ناقصة!".

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