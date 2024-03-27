المرتضى: متمسكون بتكريس مبدأ طرابلس عاصمة مستديمة للثقافة في لبنان

Advertisement

زار وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى مركز مولوي الثقافي، حيث كان في استقباله رئيسة المركز ميرنا عجمي مولوي واعضاء مجلس الادارة.وبعد جولة في ارجاء المركز، عقد المرتضى اجتماعا مطولا مع رئيس واعضاء مجلس المركز، تم خلاله البحث في عدد من المشاريع والنشاطات والبرامج التي سيعمل المركز على تنفيذها ضمن فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي .وقال المرتضى بعد اللقاء: "هي زيارة اضافية لمركز ثقافي وهي مناسبة جديدة لنكتشف هذه المدينة وما تختزنه على مستوى دينامية جمعياتها والمنتسبين لهذه الجمعيات الناشطين فيها، وهي مناسبة بالنسبة لنا لنثبت ونعزز الخطوات التي قمنا بها وما باشرنا به في مدينة طرابلس وانجاح مشروع طرابلس عاصمة الثقافة العربية 2024 وانجاح وتكريس مبدأ وفكرة ان طرابلس يجب ان تكون عاصمة مستديمة للثقافة في لبنان" .مولويمن جهتها، قالت رئيسة المركز: "نشكر زيارة معالي الوزير وقد ابدى اهتماما بما نقدمه على مختلف المستويات، ونحن نحضر طبعا لانشطة مواكبة لطرابلس عاصمة للثقافة العربية وايضا ننفذ أنشطة ذات صلة برمضان وروحيته وبعده، هنالك المزيد مما نحضر له".