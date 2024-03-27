خبر مهمّ من هيئة ادارة السير... متى ستستقبل المواطنين؟

Advertisement

تعلن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات - عن استقبال المواطنين نهار الخميس الحالي الواقع في 2024/3/28 وخلال الأسبوع المقبل 2-3-4 /2024/4 وفقاً للآلية التالية:أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:قسم سيارات السياحية الخصوصية، قسم سيارات السياحة العمومية والدراجات والسلك الدبلوماسي، وقسم سيارات الشحن والأوتوبيس الخصوصية: لإستكمال المعاملات التي سبق وتم المباشرة بها، وذلك وفقاً لما يلي:يوم الخميس 2024/3/28 للسيارات – الدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها ب: 2/1/0يوم الثلاثاء 2024/4/2 للسيارات – الدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها ب: 5/4/3يوم الأربعاء 2024/4/3 للسيارات – الدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها ب: 7/6يوم الخميس 2024/4/4 للسيارات – الدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها ب: 9/8أما في قسم السوق الخصوصي/العمومي: يخصّص للمواطنين أصحاب العلاقة على أن يحضروا بالذات أو بموجب وكلاء عنهم من أقربائهم حتى الدرجة الثانية بموجب وكالة منظمة وفق الأصول لإنجاز الخدمات التي تم الإعلان عنها سابقاً، وذلك وفقا" لما يلي:يوم الخميس 28/3/2024 رخص السّوق التي ينتهي رقم تسلسلها: بـ 2/1/0يوم الثلاثاء 2/4/2024 رخص السّوق التي ينتهي رقم تسلسلها: بـ 5/4/3يوم الأربعاء 3/4/2024 رخص السّوق التي ينتهي رقم تسلسلها: بـ 7/6يوم الخميس 4/4/2024 رخص السّوق التي ينتهي رقم تسلسلها: بـ 9/8ب- أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستكمل العمل لإنجاز الخدمات التي تم الإعلان عنها سابقاً في التواريخ المذكورة آنفا" وفقا" لما يلي:أيّام الثلاثاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـــ 3/2/1/0أيّام الاربعاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 6/5/4أيام الخميس للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 9/8/7ملاحظة: يعتبر البيان الصادر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بتاريخ 2024/2/11 المتضمن استقبال المواطنين يوم الخميس الواقع في 2024/3/28 في المركز الرئيسي في الدكوانة لإنجاز الخدمات المعلن عنها سابقاً بحكم الملغى.