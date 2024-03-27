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لبنان

خبر مهمّ من هيئة ادارة السير... متى ستستقبل المواطنين؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 10:24
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تعلن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات - عن استقبال المواطنين نهار الخميس الحالي الواقع في 2024/3/28 وخلال الأسبوع المقبل 2-3-4 /2024/4 وفقاً للآلية التالية:

أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:
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قسم سيارات السياحية الخصوصية، قسم سيارات السياحة العمومية والدراجات والسلك الدبلوماسي، وقسم سيارات الشحن والأوتوبيس الخصوصية: لإستكمال المعاملات التي سبق وتم المباشرة بها، وذلك وفقاً لما يلي:

يوم الخميس 2024/3/28 للسيارات – الدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها ب: 2/1/0
يوم الثلاثاء 2024/4/2 للسيارات – الدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها ب: 5/4/3
يوم الأربعاء 2024/4/3 للسيارات – الدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها ب: 7/6
يوم الخميس 2024/4/4 للسيارات – الدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها ب: 9/8

أما في قسم السوق الخصوصي/العمومي: يخصّص للمواطنين أصحاب العلاقة على أن يحضروا بالذات أو بموجب وكلاء عنهم من أقربائهم حتى الدرجة الثانية بموجب وكالة منظمة وفق الأصول لإنجاز الخدمات التي تم الإعلان عنها سابقاً، وذلك وفقا" لما يلي:

يوم الخميس 28/3/2024 رخص السّوق التي ينتهي رقم تسلسلها: بـ 2/1/0
يوم الثلاثاء 2/4/2024 رخص السّوق التي ينتهي رقم تسلسلها: بـ 5/4/3
يوم الأربعاء 3/4/2024 رخص السّوق التي ينتهي رقم تسلسلها: بـ 7/6
يوم الخميس 4/4/2024 رخص السّوق التي ينتهي رقم تسلسلها: بـ 9/8

ب- أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستكمل العمل لإنجاز الخدمات التي تم الإعلان عنها سابقاً في التواريخ المذكورة آنفا" وفقا" لما يلي: 

 أيّام الثلاثاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـــ 3/2/1/0
 أيّام الاربعاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 6/5/4
 أيام الخميس للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 9/8/7

ملاحظة: يعتبر البيان الصادر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بتاريخ 2024/2/11 المتضمن استقبال المواطنين يوم الخميس الواقع في 2024/3/28 في المركز الرئيسي في الدكوانة لإنجاز الخدمات المعلن عنها سابقاً بحكم الملغى.

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