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لبنان

لقاء في بكركي تحضيراً لمراسم تطويب البطريرك الدويهي

Lebanon 24
27-03-2024 | 10:38
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إلتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الاربعاء في بكركي، وفداً من مؤسسة البطريرك الدويهي، بهدف التحضير لاحتفال تطويب البطريرك اسطفان الدويهي، المقرّر في ٢ آب الساعة ٦:٣٠ مساءً، في ساحة الصرح البطريركي - بكركي.
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بكركي

الدويهي

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