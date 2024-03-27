لقاء في بكركي تحضيراً لمراسم تطويب البطريرك الدويهي

إلتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الاربعاء في بكركي، وفداً من مؤسسة البطريرك الدويهي، بهدف التحضير لاحتفال تطويب البطريرك اسطفان الدويهي، المقرّر في ٢ آب الساعة ٦:٣٠ مساءً، في ساحة الصرح البطريركي - بكركي.

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