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لبنان

الجيش: توقيف 3 مواطنين في منطقة طريق المطار

Lebanon 24
27-03-2024 | 11:39
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طريق المطار المواطنين (ح.م.) و(ح.م.م.) و(ع.م.) لإطلاقهم النار بتاريخ 26/ 3/ 2024 في منطقة بئر حسن وإصابة شخص، وتأليفهم عصابة لفرض الخوات وافتعال إشكالات والتعدي على المواطنين وترويعهم، بالإضافة إلى ظهورهم على مواقع التواصل وهُم يطلقون النار في الهواء.
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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