الجيش: توقيف 3 مواطنين في منطقة طريق المطار

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طريق المطار المواطنين (ح.م.) و(ح.م.م.) و(ع.م.) لإطلاقهم النار بتاريخ 26/ 3/ 2024 في منطقة بئر حسن وإصابة شخص، وتأليفهم عصابة لفرض الخوات وافتعال إشكالات والتعدي على المواطنين وترويعهم، بالإضافة إلى ظهورهم على مواقع التواصل وهُم يطلقون النار في الهواء.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.