بالليرة.. إليكم آخر جدول بأسعار الفاكهة والخضار في لبنان

أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، جدولاً جديداً يرصد حركة أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة، وذلك بهدف ضبط السوق ومنعاً للتلاعب.

وأشارت الوزارة إلى أن الجدول بمتوسط الأسعار سيصدر بشكل منتظم مرتين في الأسبوع.