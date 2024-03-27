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لبنان
بالليرة.. إليكم آخر جدول بأسعار الفاكهة والخضار في لبنان
Lebanon 24
27-03-2024
|
12:10
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أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، جدولاً جديداً يرصد حركة أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة، وذلك بهدف ضبط السوق ومنعاً للتلاعب.
وأشارت الوزارة إلى أن الجدول بمتوسط الأسعار سيصدر بشكل منتظم مرتين في الأسبوع.
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