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لبنان

من لبنان.. ماذا أعلنت "اليونيسيف" اليوم؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 12:50
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التقى السفير الفلسطيني أشرف دبور، ممثل منظمة اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر بحضور مدير البرنامج الفلسطيني في اليونيسف نزيه يعقوب.
وأكد بيجبيدر، وفق بيان للسفارة "استمرار اليونيسف في دعم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية"، وقال: "نؤكد التنسيق مع سفارة دولة فلسطين والحكومة اللبنانية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا وبذل الجهد من اجل حشد الموارد في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف صعبة واستثنائية". 
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بدوره، نوه دبور بـ"جهود اليونيسف في التخفيف من معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان"، مؤكداً "حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية بتقرير المصير".
 
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