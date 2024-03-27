وصول رئيسة وزراء إيطاليا إلى المطار وميقاتي يستقبلها

وصلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 7.00 مساء اليوم، حيث كان في استقبالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ومن المقرر أن ينتقل ميقاتي مع ميلوني إلى السرايا لإجراء محادثات ثنائية.