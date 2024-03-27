إتهامٌ يطالُ شهداء الهبارية.. إقرأوا ما قاله العدو!

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة في تقريرٍ جديد لها أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تُشير إلى أنه من المحتمل أن تكون مجموعة المسعفين التي استهدفتها غارة إسرائيلية في بلدة الهبارية - جنوب لبنان ليل الثلاثاء - الأربعاء، خططت لتنفيذ هجومٍ ضد إسرائيل والتسلل عبر الحدود وعلى الأرجح باتجاه مزارع شبعا.

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التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" وصف الشهداء الـ7 الذين سقطوا إبان القصف بـ"الإرهابيين"، قائلاً إنهم "يتبعون للجماعة الإسلامية التي تعمل كوكيل لحزب الله".



كذلك، قال الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، إنه بدا واضحاً أنه في سبيل إعادة سكان المستوطنات الإسرائيلية إلى منازلهم، ستكون هناك حاجة لعمليّة أمنية كبرى ضد "حزب الله" في لبنان.