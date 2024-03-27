Advertisement

لبنان

إتهامٌ يطالُ شهداء الهبارية.. إقرأوا ما قاله العدو!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-03-2024 | 14:08
A-
A+
Doc-P-1180048-638471670243254871.jpg
Doc-P-1180048-638471670243254871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة في تقريرٍ جديد لها أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تُشير إلى أنه من المحتمل أن تكون مجموعة المسعفين التي استهدفتها غارة إسرائيلية في بلدة الهبارية - جنوب لبنان ليل الثلاثاء - الأربعاء، خططت لتنفيذ هجومٍ ضد إسرائيل والتسلل عبر الحدود وعلى الأرجح باتجاه مزارع شبعا.
Advertisement

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" وصف الشهداء الـ7 الذين سقطوا إبان القصف بـ"الإرهابيين"، قائلاً إنهم "يتبعون للجماعة الإسلامية التي تعمل كوكيل لحزب الله".

كذلك، قال الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، إنه بدا واضحاً أنه في سبيل إعادة سكان المستوطنات الإسرائيلية إلى منازلهم، ستكون هناك حاجة لعمليّة أمنية كبرى ضد "حزب الله" في لبنان. 

وتقول الصحيفة إن الحرب مع لبنان ستنتهي على الأرجح بنوع من الإتفاق وليس بـ"حل حزب الله" مثلما تمّ حلّ "حماس"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يُعرب عن تشاؤمه بشأن احتمال التوصل إلى تسوية وثيقة بواسطة أميركية - فرنسية.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:34 | 2024-03-27
15:20 | 2024-03-27
15:03 | 2024-03-27
15:00 | 2024-03-27
14:58 | 2024-03-27
14:39 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24