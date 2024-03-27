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لبنان

في طرابلس.. مجهول يطلق النار على شبان وسقوط جريح

Lebanon 24
27-03-2024 | 14:39
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أقدم مجهولٌ يستقل دراجة نارية على إطلاق النار من سلاح حربي على مجموعة من الشبان في منطقة القبة - طرابلس.

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ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أسفرت الحادثة عن إصابة المدعو "م.س." بطلقٍ ناري فيما لاذ مُطلق النار بالفرار. 

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