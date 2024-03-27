في طرابلس.. مجهول يطلق النار على شبان وسقوط جريح

أقدم مجهولٌ يستقل دراجة نارية على إطلاق النار من سلاح حربي على مجموعة من الشبان في منطقة القبة - طرابلس.



Advertisement ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أسفرت الحادثة عن إصابة المدعو "م.س." بطلقٍ ناري فيما لاذ مُطلق النار بالفرار.

ووفقاً لمندوبة، فقد أسفرت الحادثة عن إصابة المدعو "م.س." بطلقٍ ناري فيما لاذ مُطلق النار بالفرار.