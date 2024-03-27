قائد عسكري إسرائيلي يعلنها: قواتنا جاهزة من الليلة للتصرف على الحدود اللبنانية

بعد الردّ الإسرائيلي على قصف حزب الله منطقة كريات شمونة، أكد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين أن القوات الإسرائيلية جاهزة من الليلة لـ"التصرّف" على الحدود اللبنانية، مشددًا على أن الهجمات التي تنفذ ضدّ حزب الله هي هجمات نوعية.

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وقال: "نشهد حربا منذ 6 شهور على حدود لبنان، ونحن عازمون على تغيير الوضع الأمني في المنطقة الشمالية هناك". وقال: "نشهد حربا منذ 6 شهور على حدود لبنان، ونحن عازمون على تغيير الوضع الأمني في المنطقة الشمالية هناك".

إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه بدا واضحاً أنه في سبيل إعادة سكان المستوطنات الإسرائيلية إلى منازلهم، ستكون هناك حاجة لعمليّة أمنية كبرى ضد "حزب الله" في لبنان.



وتقول صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الحرب مع لبنان ستنتهي على الأرجح بنوع من الإتفاق وليس بـ"حل حزب الله" مثلما تمّ حلّ "حماس"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يُعرب عن تشاؤمه بشأن احتمال التوصل إلى تسوية وثيقة بواسطة أميركية - فرنسية.