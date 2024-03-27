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لبنان

لحظة مروّعة داخل منزل في زغرتا.. ما جرى كاد يُنهي حياة رجل!

Lebanon 24
27-03-2024 | 15:03
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أصيب المدعو "م.ز." بطلقة نارية في قدمه عن طريق الخطأ وذلك أثناء لهوه ببندقية حربية داخل منزله في منطقة مرياطة - قضاء زغرتا.
وعلى الفور، جرى نقل المصاب إلى مُستشفى العائلة الطبي للعلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.
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