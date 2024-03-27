لحظة مروّعة داخل منزل في زغرتا.. ما جرى كاد يُنهي حياة رجل!

أصيب المدعو "م.ز." بطلقة نارية في قدمه عن طريق الخطأ وذلك أثناء لهوه ببندقية حربية داخل منزله في منطقة مرياطة - قضاء زغرتا.

وعلى الفور، جرى نقل المصاب إلى مُستشفى العائلة الطبي للعلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.