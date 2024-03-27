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لبنان

سفير بريطانيا: سنواصل دعم الجيش في لبنان

Lebanon 24
27-03-2024 | 14:32
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أقيم في اللواء اللوجستي في كفرشيما حفل تسلم قطع بدل للآليات مقدمة هبة من السلطات البريطانية إلى الجيش اللبناني، بحضور السفير البريطاني هاميش كويل وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون قائد اللواء اللوجستي العميد الركن جوني عقل، وعدد من الضباط.
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وأكد كويل "مواصلة المملكة المتحدة التعاون مع الجيش اللبناني وتقديم مختلف أشكال الدعم إليه، نظرا إلى دوره الأساسي في ضمان الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان".
من جهة أخرى، شكر العميد الركن  عقل ل"السلطات البريطانية الهبة"، لافتا إلى أنها "تعزز القدرات اللوجستية والعملانية للمؤسسة العسكرية، وتثبت استمرار الدعم البريطاني في هذه المرحلة الدقيقة".
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