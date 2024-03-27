"جوياً".. ما الذي تحضره إسرائيل للبنان؟

عاد سلاح الجو الإسرائيليّ إلى التدريب وذلك بعد إقرار الخطة التدريبية للعام الحربي الحالي داخل إسرائيل، والتي تتضمن زيادة الإستعداد للحرب ضدّ لبنان.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير ترجمهُ "لبنان24" إنه مع إندلاع الحرب عند الحدود مع لبنان، جمّدت القوات الجوية الإسرائيليّة برنامج التدريب السنويّ وتم توجيه كافة الموارد والاهتمام للمجهود الحربي، إلا أنها عادت في الأسابيع الأخيرة للتدريب تدريجياً لاسيما بعد الموافقة على خطة العام الحربي الحالي.



وسيُركز برنامج التدريب على زيادة جاهزية القوات الجوية للحرب في الساحة الشمالية والساحات الأخرى، مع الانخراط في قتال طويل الأمد من خلال تخطيط وتنفيذ النماذج العملياتية والسيناريوهات ذات الصلة بخصائص القطاعات والتهديدات المختلفة.