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لبنان

عن صواريخ الحزب التي طالت وسط كريات شمونة.. هذا ما كُشف عنها

Lebanon 24
27-03-2024 | 15:12
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بعدما طالت صواريخ الحزب الأخيرة كريات شمونة الإسرائيلية، أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، بأنّ غالبية الصواريخ سقطت وسط "كريات شمونة"، وهي بحسب خبراء المتفجرات "ثقيلة وتحمل رأساً متفجراً كبيراً، وتسببت بأضرار فادحة، دون أن تعترض القبة الحديدية إلا جزء صغير منها". 
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من جهته، أشار مراسل قناة "كان" في الشمال، روبي همرشلاغ، إلى أنّ "الصواريخ تسبب بخسائر فادحة بالممتلكات، وبمقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين". 

وكان نائب رئيس بلدية كريات شمونة سابقاً، شمعون قمري، قد أكد أنّ "ما بقي من المطلة حتى سديه أليعيزر هو أرض محروقة"، مضيفاً أنّ المستوطنين "متشائمون جداً حيال العودة إلى كريات شمونة".

وتابع قمري بأنّه "لا توجد فرصة للعودة، ولا يوجد ما يمكن تحريكه هنا، فكل شيء ميت"، مؤكداً أنّ المستوطنين لن يعودو إلى الشمال من دون تحقيق "هدوء تام، وإزالة تهديد حزب الله". (الميادين)
المصدر: الميادين

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