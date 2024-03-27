عن صواريخ الحزب التي طالت وسط كريات شمونة.. هذا ما كُشف عنها

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من جهته، أشار مراسل قناة "كان" في الشمال، روبي همرشلاغ، إلى أنّ "الصواريخ تسبب بخسائر فادحة بالممتلكات، وبمقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين".وكان نائب رئيس بلدية كريات شمونة سابقاً، شمعون قمري، قد أكد أنّ "ما بقي من المطلة حتى سديه أليعيزر هو أرض محروقة"، مضيفاً أنّ المستوطنين "متشائمون جداً حيال العودة إلى كريات شمونة".وتابع قمري بأنّه "لا توجد فرصة للعودة، ولا يوجد ما يمكن تحريكه هنا، فكل شيء ميت"، مؤكداً أنّ المستوطنين لن يعودو إلى الشمال من دون تحقيق "هدوء تام، وإزالة تهديد حزب الله". (الميادين)