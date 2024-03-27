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لبنان

مُسعفان ينضمان إلى قافلة شهداء الجنوب في طيرحرفا.. و "حزب الله" نعاهما

Lebanon 24
27-03-2024 | 15:39
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نعى "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، الشهيدان المسعفان كامل فيصل شحادة (وحيد العاملي) وحسن حسين حسن (ذو الفقار)، وذلك بعدما قضيا بالغارة الإسرائيلية التي طالت بلدة طيرحرفا - جنوب لبنان.
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وأشار الحزب إلى أن الشهيد شحادة من بلدة دير أنطار - جنوب لبنان وهو مواليد العام 1968، فيما ذكر أن حسن هو من مواليد العام 1995 وينحدر من مزرعة مشرف في جنوب لبنان.
من جهتها، أصدرت الهيئة الصحية الإسلامية بياناً نعت فيه الشهيدين، واصفة الغارة على سيارة إسعاف وصلت إلى أحد المنازل لإخلاء الجرحى في البلدة، بـ"الإعتداء الهمجي".
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية والطبية بضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي لتحييد فرق الإنقاذ الطبية التي تقوم بواجباتها الانسانية والطبية على كافة بقاع الأراضي اللبنانية.
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