مُسعفان ينضمان إلى قافلة شهداء الجنوب في طيرحرفا.. و "حزب الله" نعاهما

نعى "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، الشهيدان المسعفان كامل فيصل شحادة (وحيد العاملي) وحسن حسين حسن (ذو الفقار)، وذلك بعدما قضيا بالغارة الإسرائيلية التي طالت بلدة طيرحرفا - جنوب لبنان.

Advertisement

وأشار الحزب إلى أن الشهيد شحادة من بلدة دير أنطار - جنوب لبنان وهو مواليد العام 1968، فيما ذكر أن حسن هو من مواليد العام 1995 وينحدر من مزرعة مشرف في جنوب لبنان.

من جهتها، أصدرت الهيئة الصحية الإسلامية بياناً نعت فيه الشهيدين، واصفة الغارة على سيارة إسعاف وصلت إلى أحد المنازل لإخلاء الجرحى في البلدة، بـ"الإعتداء الهمجي".