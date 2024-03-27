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لبنان
عند الحدود.. "حزب الله" يتصدّى لطائرة مسيرة إسرائيليّة
Lebanon 24
27-03-2024
|
16:01
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تصدّيه لطائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء رب ثلاثين - العديسة.
ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 4.47 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، وقد أجبرت الطائرة على التراجع إلى خلف الحدود.
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