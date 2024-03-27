عند الحدود.. "حزب الله" يتصدّى لطائرة مسيرة إسرائيليّة

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تصدّيه لطائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء رب ثلاثين - العديسة.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 4.47 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، وقد أجبرت الطائرة على التراجع إلى خلف الحدود.