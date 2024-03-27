عن استهداف الناقورة.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي

#عاجل قوات جيش الدفاع قضت من الجو على خلية مخربين تواجدت داخل مبنى عسكري لحزب الله وهاجمت خلية مخربين أخرى
قضت طائرات حربية قبل قليل على خلية مخربين تواجدت داخل مبنى عسكري لحزب الله في منطقة طير حرفا جنوب لبنان وهاجمت خلية مخربين أخرى في منطقة الناقورة. pic.twitter.com/RFmKCciPXz
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 27, 2024
#عاجل قوات جيش الدفاع قضت من الجو على خلية مخربين تواجدت داخل مبنى عسكري لحزب الله وهاجمت خلية مخربين أخرى
قضت طائرات حربية قبل قليل على خلية مخربين تواجدت داخل مبنى عسكري لحزب الله في منطقة طير حرفا جنوب لبنان وهاجمت خلية مخربين أخرى في منطقة الناقورة. pic.twitter.com/RFmKCciPXz