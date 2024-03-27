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لبنان

عن استهداف الناقورة.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
27-03-2024 | 16:01
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تعليقا على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل مساء اليوم في الناقورة، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي أن قوات الإحتلال هاجمت من الجو مجموعة لحزب الله كانت تتواجد داخل مبنى عسكري.

وأشار إلى أن الهجوم تم بطائرات حربية في منطقة طير حرفا جنوب لبنان، كما وهاجمت مجموعة أخرى في منطقة الناقورة.
 
وبحسب المعلومات، فقد أسفر هذا الاستهداف عن سقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى.
 
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