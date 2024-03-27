"ضربة عالحافر وضربة عالمسمار".. جعجع: لا اتجنّى على باسيل

Advertisement

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن " نية "سفراء الخماسية" جدية ولكن لا قدرة لديهم على احداث خرق"، مؤكداً ان لا مانع لدينا من مناقشة اسم مرشح ثالث اذا كان هو الحل شرط ان يتمتع بمواصفاتالوزير السابق جهاد ازعور.وقال جعجع في حديث تلفزيوني، مساء اليوم، إن "لبنان يعيش اشكاليات عريضة لان فريق الممانعة يتهم الافرقاء المسيحية بالتعطيل وهذا غير صحيح لأننا اتفقنا على ازعور".واضاف: "هناك فريق مسيحي شارك في السلطة بشكل جزئي وازن او كلي منذ أكثر من 15 سنة اي التيار الوطني الحر و"ما طلع منو شي"، معتبراً ان "الحل يكمن في استجماع القوى المسيحية الاخرى المتقاربة اصلا والمتوافقة على رأي موحد فيما موقف "التيار" يتجه نحو مكان آخر".وتابع جعجع: "لا خطَّ تاريخيا لـ"التيار الوطني الحر" ولا اتجنى على رئيسه جبران باسيل"، لافتاً الى ان "التيار استطاع في مطلع التسعينيات تدمير المنطقة الحرة الوحيدة في لبنان واسقط نحو 1000 قتيل تحت شعار "توحيد البندقية".كذلك، اعتبر أن "طاولة حوار رئيس مجلس النواب نبيه بري ليست أكثر من ملهاة"، مستغرباً "عدم اعتماد الآلية الدستورية في انجاز الاستحقاق الرئاسي فيما يتم التمسك بها عند انتخابات رئاسة المجلس النيابي وتسمية رئيس الحكومة".وفي ما يتعلّق بحرب الجنوب، قال: "حرب الجنوب كلفت زهاء 350 قتيلا لبنانيا حتى الآن ومليار دولار خسائر مباشرة ومليارا آخر خسائر غير مباشرة فمن يتحمل المسؤولية؟"، معتبرا ان "هذا هو الوقت الأفضل للمطالبة بنزع سلاح "حزب الله" وتسليمه للجيش فد اثبتت هذه الفترة انه لا جدوى منه".وعن مواقف باسيل بشأن هذه الحرب، قال: "باسيل ضربة عالحافر وضربة عالمسمار فيما خصّ موقفه من حرب الجنوب".الى ذلك، عند التطرق الى العلاقة مع السعودية، اشار جعجع الى "مقاربة السعودية للملفات الخارجية تبدّلت منذ تسلّم ولي العهد محمد بن سلمان، بحيث لم تعد ترغب بالتدخل في التفاصيل الداخلية للدول".