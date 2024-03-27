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لبنان

خبر غير صحيح يتعلق بغارة الناقورة.. ما هو؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 16:45
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نفت معلومات "لبنان24" ما يتمّ تداوله عن وفاة رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة إثر الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت البلدة، مساء اليوم الأربعاء.
الجدير بالذكر أنّ الشاب علي مهدي الذي استُشهد جراء الغارة على المنطقة هو صهر رئيس البلدية عباس عواضة.
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