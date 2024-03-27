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لبنان

فوق هذه المناطق.. الطيران الإستطلاعي الإسرائيليّ يُحلق بكثافة!

Lebanon 24
27-03-2024 | 17:12
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ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، مساء اليوم الأربعاء، أنّ الطائرات الإستطلاعية الإسرائيلية ما زالت تُحلق بكثافة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الأزرق المُتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة.
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كذلك، تحدثت الوكالة عن سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على تلة حمامص في سردا - جنوب لبنان.
 
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