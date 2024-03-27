فوق هذه المناطق.. الطيران الإستطلاعي الإسرائيليّ يُحلق بكثافة!

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، مساء اليوم الأربعاء، أنّ الطائرات الإستطلاعية الإسرائيلية ما زالت تُحلق بكثافة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الأزرق المُتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة.

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كذلك، تحدثت الوكالة عن سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على تلة حمامص في سردا - جنوب لبنان.