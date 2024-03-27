كلامٌ جديد.. إليكم آخر ما قاله إسرائيليون عن "حزب الله"

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وقال المعلّق العسكري في "القناة 13" الإسرائيلية، ألون بن دافيد، إنّه "رغم الإنجازات التكتيكية التي يتحدث عنها قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين، لا يوجد إنجاز استراتيجي"، وأضاف: "في الجيش يدركون أنّ الحرب ستنتقل إلى الساحة الشمالية قريباً، لكنّ المشكلة هي أنّه من أجل التركيز في الشمال، يجب أن تنتهي الحرب في غزة"، مشيراً إلى أنّه "لا يوجد في الجيش خطة، لإنهاء الحرب في قطاع غزة من دون احتلال رفح".بدوره، أكّد عضو "الكنيست" من حزب "الليكود"، ساسون غويطة، أنّ "ثلث سكان الشمال لن يعودوا" إلى المستوطنات التي نزحوا منها، مشيراً إلى أنّ هؤلاء "اعتادوا على الحياة في الوسط".كذلك، أكّد رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت" الشمالية، إيتان دافيدي، أنّ الوضع في الشمال يسير "من سيئ إلى أسوأ"، مشدداً على أنّ "إسرائيل فقدت الشمال".وأشار دافيدي إلى أنّه "لن يكون هناك الكثير من الناس لتُعيدهم الحكومة في اليوم التالي للحرب في الشمال"، لافتاً إلى أنّ الحكومة "فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الأمور".أما نائب رئيس السلطة المحلية في "كريات شمونة" سابقاً، شمعون قمري، فأكّد أنّ "ما بقي من المطلة حتى سديه أليعيزر هو أرض محروقة"، مضيفاً أنّ المستوطنين "متشائمون جداً حيال العودة إلى كريات شمونة".