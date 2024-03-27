دار إفتاء بعلبك الهرمل: نعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب أهلنا الصامدين في الجنوب

شجبت دار إفتاء محافظة بعلبك - الهرمل، "الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وبعلبك، واستمرار تغول آلة القتل الصهيونية في غزة والصفة".

وفي بيان لها، قالت الدار: "إننا قدم التعازي لأهلنا في الهبارية وبعلبك إثر إرتقاء ثلة من أبنائها شهداء في العدوان الصهيوني الغاشم والمستمر الذي يطاول الطلاب والصحفيين والمسعفين والمدنيين على امتداد الوطن ويدل على وحشية وتغول آلة القتل الصهيونية في غزة والضفة إلى الجنوب وبعلبك وكامل تراب الوطن، وما كان هذا العدوان ليستمر لولا الدعم الأمريكي والغربي السافر والمؤيد والداعم لهذه الجرائم".

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وأضافت: "إننا في دار الفتوى إذ نعلن تضامننا ووقوفنا الى جانب أهلنا الصامدين في الجنوب وغزة الراسخين رسوخ الجبال الرواسي".



وختمت: "نهيب بأهلنا تقديم ما أمكن لدعم صمود وثبات أهلنا، ونتمنى ان تحوّل أموال موائد الإفطار الرمضانية لإعادة إعمار ما تهدم، وبلسمة الجراح وتخفيف الآلام".