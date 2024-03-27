Advertisement

لبنان

دار إفتاء بعلبك الهرمل: نعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب أهلنا الصامدين في الجنوب

Lebanon 24
27-03-2024 | 17:32
A-
A+
Doc-P-1180130-638471794039346783.jpg
Doc-P-1180130-638471794039346783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شجبت دار إفتاء محافظة بعلبك - الهرمل، "الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وبعلبك، واستمرار تغول آلة القتل الصهيونية في غزة والصفة".
وفي بيان لها، قالت الدار: "إننا قدم التعازي لأهلنا في الهبارية وبعلبك إثر إرتقاء ثلة من أبنائها شهداء في العدوان الصهيوني الغاشم والمستمر الذي يطاول الطلاب والصحفيين والمسعفين والمدنيين على امتداد الوطن ويدل على وحشية وتغول آلة القتل الصهيونية في غزة والضفة إلى الجنوب وبعلبك وكامل تراب الوطن، وما كان هذا العدوان ليستمر لولا الدعم الأمريكي والغربي السافر والمؤيد والداعم لهذه الجرائم".
Advertisement
وأضافت: "إننا في دار الفتوى إذ نعلن تضامننا ووقوفنا الى جانب أهلنا الصامدين في الجنوب وغزة الراسخين رسوخ الجبال الرواسي".

وختمت: "نهيب بأهلنا تقديم ما أمكن لدعم صمود وثبات أهلنا، ونتمنى ان تحوّل أموال موائد الإفطار الرمضانية لإعادة إعمار ما تهدم، وبلسمة الجراح وتخفيف الآلام".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:23 | 2024-03-27
18:00 | 2024-03-27
17:55 | 2024-03-27
17:40 | 2024-03-27
17:20 | 2024-03-27
17:12 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24