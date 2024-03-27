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لبنان

ركود يحيط بالحركة الرئاسية

Lebanon 24
27-03-2024 | 18:00
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نقل مصدر ثقة عن مرجع كبير أن الركود يحيط بالحركة الرئاسية، ولا معطيات على خطوات قد تؤدي إلى نتائج عملية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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