رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان وتفاهم ثنائي على تنفيذ الـ1701

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أضفى وصول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الى بيروت كإحدى ارفع الشخصيات التي تقوم بزيارة رسمية للبنان في ظل الفراغ الرئاسي، مزيدا من التهيب حيال الوضع الشديد الخطورة الذي يحوط بلبنان باعتبار ان إيطاليا معنية تماما بالوضع المتفجر في الجنوب حيث لديها احدى اكبر الكتائب العسكرية المشاركة في قوة "اليونيفيل". وجاء وصول ميلوني على وقع تصعيد دموي متدحرج في الغارات الإسرائيلية المتصاعدة على مناطق الجنوب بعد الغارات على الأعماق خصوصا في البقاع.ونقلت" النهار" عن مصادر سياسية ان لبنان الذي غاب عن القرار الاممي لوقف اطلاق النار، لم يغب عن المساعي الاميركية التي يقودها الموفد اموس هوكشتاين لضمان اجراءات ترافق وقف النار، فلا يقتصر الامر على هدنة هشة معرضة للانهيار في وقت قصير قياسي. وتأتي زيارة رئيسة وزراء ايطاليا التي حطت امس في لبنان، في هذا الاطار، اذ تتعدى اهداف زيارتها الاطمئنان الى وحدة بلادها العاملة ضمن القوات الدولية في الجنوب (يونيفيل)، للبحث في المساهمة في اجراءات امنية مقبلة في المطار والمرفأ كانت طرحت في الكواليس سابقا، لناحية مراقبة وحدات فرنسية الحدود مع اسرائيل، على ان تتولى الايطالية مراقبة ضمان عدم دخول السلاح جوا وبحرا.وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد ورئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني محادثات في السرايا مساء في مستهل زيارة لميلوني. وصدر بعد الاجتماع بيان أعرب فيه الرئيسان ميقاتي وميلوني "عن ارتياحهما لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 2728 القاضي بوقف اطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، وابديا تطلعهما الى أن يتم تطبيقه وأن يتحوّل الى وقف اطلاق نار مستدام. كما تطرق البحث الى قرارات مجلس الامن المتعلقة بالمنطقة ولبنان، حيث كرر رئيس الحكومة التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكل القرارات الدولية الخاصة به، لا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا. وعبّر عن حزنه العميق وادانته لاستشهاد سبعة مسعفين في #جنوب لبنان فجر اليوم جراء العدوان الاسرائيلي . كما تطرق البحث الى ملف النازحين السوريين في لبنان والمهاجرين غير الشرعيين في منطقة البحر المتوسط.واتفق الحانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق بين البلدين، ومع اوروبا عموما، للحد من هذه الظاهرة واستكشاف الحلول التي تساعد على التوصل الى حل مستدام لقضية النازحين .كما شكر رئيس الحكومة نظيرته الايطالية على دعم بلادها المستمر للجيش وتعزيز قدراته لتمكينه من القيام بكل المهام المنوطة له.ورأى أن مساهمة ايطاليا الدائمة في عداد قوات "اليونيفيل"هي تأكيد على التزام ايطاليا بسلامة لبنان واستقراره وصون وحدة اراضيه.وشدد الرئيسان على وجوب الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الامر الاساسي لتطبيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة واطلاق عجلة النهوض الاقتصادي".