لا حركة جديدة في الملف الرئاسي.. وباسيل يسعى للتفاهم مجددا مع" القوّات"

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دخلت البلاد في عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي وما من حركة جديدة في الملف الرئاسي، بحسب ما اوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء».وتابعت الصحيفة:على المستوى المسيحي، تحدثت بعض المصادر عن سعي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى «خطب ود» رئيس حزب «القوات اللبنانية» عبر التوصل الى تفاهم يشبه التفاهم الذي ادى الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية قبل اكثر من سبع سنوات.وحسب المصادر، فهذا التفاهم المنظور، يهدف الى منع وصول النائب السابق سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة الاولى وكذلك قائد الجيش العماد جوزاف عون.وكتبت" الديار": جزم نائب جبلي محسوب على قوى التغيير خلال لقاء شعبي عدم حصول الانتخابات الرئاسية في عهد المجلس النيابي الحالي نتيجة التوازنات داخل المجلس التي تحول دون الحسم من قبل اي فريق، فيما الوصول الى توافق داخلي حول اسم معين من رابع المستحيلات، وبالتالي لابد من انتظار الانتخابات النيابية القادمة، كما نعى الانتخابات البلدية مؤكدا على خطورة المرحلة وامكانية توسيع اسرائيل حربها على لبنان .وفي المعلومات، ان القوى السياسية اللبنانية باتت مقتنعة ومجمعة على عدم وجود اي بحث جدي في الانتخابات الرئاسية، والخماسية ستصبح رباعية عند حزب الله مع غياب السفيرة الاميركية، لكن السؤال، هل يشارك السفير السعودي مع الوفد بزيارة حارة حريك ؟ الامور غير واضحة حتى الان، والرفض الوحيد جاء من السفيرة الاميركية فقط بانتظار عودة البخاري من اجازة العيد في الرياض ، وقد تصبح ثلاثية او ثنائية في بعض المحطات. وعلم ان حزب الله سيرد على طروحات كتلة الاعتدال بعد اجتماعه بالخماسية ما بعد ١٠ نيسان، والتواصل قائم بين نواب الحزب وكتلة الاعتدال، كما تشهد الحركة السياسية بين ١٠ نيسان واوائل ايار تطورات ومحطات هامة مع تاكيد عدد من الكتل النيابية عن عودة الموفد الفرنسي لودريان الى بيروت بين ١٠و٢٠ نيسان ،وكان رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع استغرب عدم اعتماد الآلية الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً طاولة الحوار التي يدعو اليها الرئيس نبيه بري بأنها ملهاة.واعتبر جعجع في حوار مع تلفزيون لبنان ليل أمس ان لا خط تاريخياً للتيار الوطني الحر، وهو لا يتجنى على باسيل في قول ذلك، مشيراً الى ان التيار العوني استطاع في مطلع التسعينيات تدمير المنطقة الحرة واسقط نحو 1000 قتيل تحت شعار توحيد البندقية، وقال: شارك التيار العوني في السلطة منذ 15 عاماً وما طلع منه شيء.واعتبر ان مشاركة القوات في لقاء بكركي أتى لأسباب، في طليعتها من «أجل الكنيسة» معرباً عن عدم اقتناعه بنتيجة اللقاء.