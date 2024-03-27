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لبنان

تحقيقات مكثفة مع شبكات تجسس لمصلحة اسرائيل

Lebanon 24
27-03-2024 | 23:21
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كتبت" الديار": في المعلومات الامنية، ان العديد من عناصر الشبكات الاسرائيلة تم اعتقالهم في الضاحية الجنوبية والبقاع والمخيمات والشمال مؤخرا واعترفوا بالتعامل مع العدو وكشفوا عن معلومات مهمة، وفي المعلومات، ان الاجهزة الامنية تحيط التحقيقات بسرية تامة بعد ان اتخذت قرارا بمنع الكشف عن نشاط اي شبكة وكيفية اعتقالها، بعدما تبين من التحقيقات وجود روابط ما بين الشبكات والخلايا والاشخاص دفعت بعضهم الى مغادرة البلاد بعد التسريبات عن اعتقال عدد من العملاء.
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وفي المعلومات، ان المقاومة تفوقت في حربها الامنية بالرغم من التفوق الاسرائيلي بالامكانيات والتكنولوجيا وبصمات الصوت والعين والانترنت والمخابرات الدولية وغيرها، ورغم كل هذه الجهود فانها لم تمنع صواريخ المقاومة من قصف جميع المواقع الاسرائيلية، وما زالت تملك زمام المبادرة والمباغتة والتحكم بالميدان والتواصل، ولم تستخدم حتى الان سوى القليل القليل من امكانياتها وهذا ما يمنع اسرائيل من التفكير باي مغامرة عسكرية او توسعة للحرب .
 
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