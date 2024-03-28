بسبب "الميراث".. خلاف تطور إلى إطلاق نار في زغرتا

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وقع خلاف عائلي مساء أمس الأربعاء بين كل من المدعو "ع.ه" من بلدة دير نبوح - الضنية وبين كل من المدعو "م.ش" و "ب.ش" و "ن.ش" من جهة اخرى في بلدة مرياطة قضاء زغرتا تطور لاحقاً الى اقدام المدعو "ع.ه" وبرفقته عدد من الشبان بالتعدي بالضرب على المدعو "م.ش" مما دفع الاخير الى اطلاق النار من بندقية صيد بإتجاه مدرسة في بلدة مرياطة كون والد المدعو "ع.ه" هو مديرها من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلم بان الاشكال سببه خلافات على الميراث.