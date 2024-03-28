Advertisement

لبنان

بسبب "الميراث".. خلاف تطور إلى إطلاق نار في زغرتا

Lebanon 24
28-03-2024 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1180210-638472092188966757.png
Doc-P-1180210-638472092188966757.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع خلاف عائلي مساء أمس الأربعاء بين كل من المدعو "ع.ه" من بلدة دير نبوح - الضنية وبين كل من المدعو "م.ش" و "ب.ش" و "ن.ش" من جهة اخرى في بلدة مرياطة قضاء زغرتا تطور لاحقاً الى اقدام المدعو "ع.ه" وبرفقته عدد من الشبان بالتعدي بالضرب على المدعو "م.ش" مما دفع الاخير الى اطلاق النار من بندقية صيد بإتجاه مدرسة في بلدة مرياطة كون والد المدعو "ع.ه" هو مديرها من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وعلم بان الاشكال سببه خلافات على الميراث.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:52 | 2024-03-28
03:44 | 2024-03-28
03:37 | 2024-03-28
03:30 | 2024-03-28
03:25 | 2024-03-28
03:10 | 2024-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24