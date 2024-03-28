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لبنان

حزب الله يدخل "صواريخ جديدة" الى المواجهة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-03-2024 | 02:15
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في اطار المعركة العسكرية الحاصلة في جنوب لبنان، يبدو ان التصعيد الذي حكم الايام القليلة الماضية دفع "حزب الله" الى تصعيد مماثل حتى بنوعية الاسلحة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" استخدم في الساعات الماضية صاروخين مطوّرين، الاول من "نوع ثقيل" سقط في كريات شمونة مع دفعة الصواريخ التي سقطت صباح امس، وهو الذي ادى الى سقوط قتلى وجرحى اسرائيليين. كما استخدم "الحزب" ايضا صاروخا موجها جديدا هو نسخة مطورة عن احد الصواريخ التي استخدمت سابقا".
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وكان لافتا ان "الحزب" نشر مقطعا مصورا للصاروخ من دون تحديد امكاناته وتفاصيله.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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