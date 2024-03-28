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لبنان

أعطال" ألفا": الرسالة وصلت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-03-2024 | 02:30
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تفاعلت قضية العطل الكبير على شبكة "شركة ألفا" للإتصالات حيث إنقطع الإرسال والإنترنت كلياً عن مناطق البترون، جبيل كسروان، المتن، بعبدا وأجزاء من بيروت حوالى ثماني ساعات.
مصدر مطلع في قطاع الإتصالات الرسمي لفت الى أن الضياع الذي حصل ينقسم الى شقين: الأول تقني بحت، أما الثاني فربما يكون بشريا إداريا نتيجة إنعدام الحماسة لدى الموظفين بسبب الخلاف الدائم في وجهات النظر  بين نقابة الموظفين في الشركة ووزير الإتصالات جوني قرم . المصدر ختم أن الرسالة ربما تكون وصلت الى المعنيين، لتتم بعدها صيانة الأعطال لتعود الاتصالات الى طبيعتها .
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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