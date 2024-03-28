Advertisement

لبنان

قبل الأعياد.. كيف هي الحجوزات إلى لبنان؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-03-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1180219-638472115987130802.jpg
Doc-P-1180219-638472115987130802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبل أيام قليلة من احتفال الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح ومع اقتراب عيد الفطر، أعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود أن "حركة حجوزات الطيران خلال فترة الأعياد ناشطة"، مشيراً إلى أن "الأرقام المسجلة تظهر ان هذه الحركة هي لمدة شهر واحد".
Advertisement
وتوقّع عبود أن "تسجل وتيرة الحجوزات إرتفاعاً تدريجياً حتى موعد عيد الفطر"، ولفت إلى أن "مؤشر الملاءة في شركات الطيران القادمة من كافة الدول إلى بيروت يبلغ حوالي 90 في المئة وسط توقعات بارتفاعه مع إقتراب عيد الفطر".
وفي هذا الإطار، قال هيثم فواز صاحب إحدى وكالات السفر عبر "لبنان 24" إنه من الطبيعي ان نشهد في هذه الفترة حركة حجوزات للبنانيين المتواجدين في دول الانتشار ولاسيما في الخليج الذين قرر البعض منهم الإحتفال بالأعياد مع عائلاته في لبنان"، مشيراً إلى ان "العديد منهم ألغوا او أجلوا حجوزاتهم إلى فصل الصيف نظرا للتصعيد الحاصل جنوبا وتوسع رقعة الضربات الإسرائيلية التي وصلت إلى البقاع ففضلوا التريث بانتظار ما ستؤول إليه الأمور".
الا انه أكد ان "لا مؤشرات لحجوزات من سيّاح أجانب خلال فترة الأعياد"، وقال: "السياحة شبه معدومة ولا حجوزات في الفنادق الا بنسبة قليلة وهم بغالبيتهم من السياح العراقيين الذين يأتون إلى لبنان بهدف الطبابة".
وأمل في أن "تتحسن الأمور قبل بداية الصيف علّ القطاع السياحي يستعيد أنفاسه بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت به منذ 7 تشرين الأول".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:52 | 2024-03-28
03:44 | 2024-03-28
03:37 | 2024-03-28
03:30 | 2024-03-28
03:25 | 2024-03-28
03:10 | 2024-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24