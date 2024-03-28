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لبنان

كلاس حدد يوم اختتام فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣"

Lebanon 24
28-03-2024 | 03:25
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حدد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاّس عصر يوم السادس عشر من نيسان المقبل موعداً للحفل الختامي لفعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023".

 

يقام الحفل برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عند الخامسة من عصر يوم السادس عشر من نيسان  المقبل في قاعة مركز التدريب والمؤتمرات في شركة طيران الشرق الأوسط في بيروت، وسيكون منقولاً على شاشات التلفزة.
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يتخلل الحفل الاعلان عن الفائزين في النشاط الختامي للفعاليات  وهو "جائزة بيروت للتطوع" أو "جائزة بيروت لأفضل مشروع تطوعي"، التي تأهل الى مرحلتها النهائية 13 مبادرة تمثل لبنان وفلسطين وسوريا وسلطنة عُمان وقطر والصومال وموريتانيا والجزائر.

ينتظر لبنان حضور أصحاب هذه المبادرات الى بيروت في الفترة من 14 الى 17 نيسان المقبل، للقيام بعروض تفصيلية ونقاش امام لجنة التحكيم، بالاضافة الى شخصيات عربية تمت دعوتها لحضور احتفال الختام.
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