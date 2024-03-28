في عكار.. إلقاء قنبلة على منزل معاون في قوى الأمن هل من إصابات؟

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أقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على القاء قنبلة واطلاق الرصاص بإتجاه منزل المعاون في قوى الامن الداخلي "م.م" في منطقة بدال العكارية من دون وقوع واقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها المعاون المذكور.