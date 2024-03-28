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لبنان

"الريجي" واصلت ضبط المنتجات التبغية المهرّبة والمزوّرة

Lebanon 24
28-03-2024 | 03:52
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أنه في إطار الجهود لمكافحة التهريب، ضبطت دورياتها كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العجمي والسيجارة الالكترونية  vape، بنتيجة عمليات دهم في منطقتي الأوزاعي  والشويفات وحيّ الجامعة اللبنانية .
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وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

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