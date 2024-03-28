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لبنان
سعر ربطة الخبز سيشهد ارتفاعاً في هذا الموعد.. كم ستبلغ الزيادة؟
Lebanon 24
28-03-2024
|
03:59
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أعلن نقيب اصحاب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف، أن سعر ربطة الخبز سيشهد ارتفاعاً في اول شهر نيسان المقبل، بإضافة 1000 ليرة لبنانية على السعر الحالي وفق تسعيرة وزارة الاقتصاد بناءً على اكلاف طن الطحين.
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وفي حديث عبر صوت لبنان، لفت سيف الى ان "اتفاقية العام 1981 بين اصحاب الأفران وصندوق الضمان الاجتماعي كانت سارية، عندما كانت الأفران مؤسسات صغيرة تصنع الخبز فقط، وعندما كانت أغلبية العمال من الجنسية السورية، بفرض مبلغ 1000 ليرة على طن الطحين بحيث يصار الى زيادة هذا المبلغ في نهاية السنة في حال لم يكن كافيًا".
واوضح ان اللجنة الفنية ارتأت بعد التضخم الحاصل وتحوّل الأفران الى مؤسسات كبيرة، الغاء الاتفاقية والتزم 70% من الأفران التي تحوّلت إلى مؤسسات كبيرة بقوانين واجراءات الضمان الاجتماعي وبدفع الرسوم المتوجّبة عليها.
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