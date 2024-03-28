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لبنان

رمي مناشير في البيرة ـ عكار.. ماذا تضمنت؟

Lebanon 24
28-03-2024 | 04:16
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تفاجأ اهالي منطقة البيرة في عكار صباح اليوم الخميس بمناشير مرمية على الطرقات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وبحسب مصادر من البلدة، أقدمت سيارة مجهولة على رمي مئات المناشير على طريق العام والتي تتضمن أسماء عصابات قطع الأشجار في المنطقة بحسب المنشور.
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