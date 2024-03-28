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لبنان

طقس ربيعي دافئ... الى متى سيستمر؟

Lebanon 24
28-03-2024 | 04:32
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما بسحب مرتفعة ومتوسطة صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل من دون تعديل فى الداخل وعلى الجبال وترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات ومن المتوقع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.
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الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط فتؤدي الى طقس ربيعي دافىء يرافقه طبقات من الغبار. تتخطّى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية فتبلغ ذروتها اليوم. يخف تأثيرها يوم الجمعة مما يؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها وترتفع نسبة الرطوبة فتصبح الاجواء سديميَة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين١٣ و٢٢، في طرابلس بين ١١ و٢٠ وفي زحلة بين ٦ و١٧ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الخميس: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل و رطوبة منخفضة و تتكون طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً.
الجمعة: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل فى الداخل وعلى الجبال و ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات و من المتوقع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الغبار في الاجواء و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
الأحد: صاف اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الحرارة على الساحل غدا من 15 إلى 25 درجة، في الجبال من 15 إلى 26 درجة، في الداخل من 10 إلى 26 درجة.
 
 
الرياح السطحية: شمالية - شرقية وضعيفة الى متقلبة صباحا تتحول مساء الى جنوبية، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كم/س.
الانقشاع: متوسط إجمالا.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين % ٣٥ و%٦٠.
البحر: متوسط ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: ١٨°م.
الضغط الجوي: ٧٦٤ ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٣٢، ساعة غروب الشمس: ١٧:٥٥. 
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