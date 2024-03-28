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لبنان

الوزير سليم زار قائد الجيش معايدا

Lebanon 24
28-03-2024 | 04:47
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي عايده بمناسبة عيد الفصح المجيد.
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الوزير

الجيش

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