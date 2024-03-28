نازك الحريري هنأت بالفصح: لتكريس لبنان نموذجاً للوحدة الوطنية

هنأت السيدة نازك رفيق الحريري الطوائف المسيحية كافة في لبنان والعالم العربي والأسرة الدولية بحلول عيد الفصح المجيد، وقالت في بيان ، إن "هذه المناسبة العظيمة تشكل فرصة متجددة لقيامة لبنان وترسيخ قيم المحبة والتسامح فيه، ولتكريس لبنان أرضاً للتعايش النموذجي الذي حرص شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري أشد الحرص على تثبيته في الدستور وفي ميثاقنا الوطني الذي أبرمه الشعب اللبناني، بدون استثناء، من أجل طي صفحة الحرب وبناء مستقبل أمن وسلام واستقرار وازدهار".

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وأكدت "أننا اليوم أحوج من أي وقت مضى لتكريس لبنان نموذجاً للوحدة الوطنية والعيش المشترك بعيداً من التجاذبات والخلافات السياسية التي لا نهاية لها والتي أودت بنا الى الهلاك".

وختمت: "ان رجاءنا في هذا العيد المبارك، أن يعيش لبنان قيامة جديدة وينهض من مرحلة الغموض والتحديات الصعبة التي يمر بها. وإن شاء الله، تبقى بركة هذه الأيام المجيدة مرافقة لوطننا الغالي لبنان فتزهر محبة وراحة وسعادة وسلام وسط كل بيت من بيوت لبنان. فصح مبارك وكل عام وأنتم بألف خير".



