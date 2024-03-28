مستخدمو وعمال المياه في البقاع علقوا إضرابهم

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أعلنت نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع "تعليق الإضراب والعودة إلى العمل".وشكرت في بيان "رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، وكل من وقف إلى جانب العمال بالدفاع عن حقوقهم، وتخص بالشكر معالي وزير الطاقة على تجاوبه السريع والعمل على توقيع مناقصة عمال غب الطلب لزوم مؤسسة مياه البقاع".